Brief 2 ’Drugstolerantie doorgeschoten’

Ernstige drugscriminaliteit in Delft, waarbij een dode is gevallen, het dumpen van drugsafval zelfs op de openbare weg, maar ook in natuurgebieden, vormen een onoplosbaar probleem dat alleen nog maar groter wordt door de te verwachten toestroom van in hoofdzaak jeugdige toeristen die hier vrij en blij onder verdoving kunnen genieten van onze drugstolerantie. De enorm grote hoeveelheden beschikbare drugs in ons land is daar debet aan. De gevolgen van het tolerante drugsbeleid in Nederland zijn door de regering ernstig onderschat en heeft mede tot gevolg dat steeds meer burgemeesters met de negatieve gevolgen, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen, worden geconfronteerd. Het tolerante drugsbeleid in ons land keert zich steeds meer tegen alles wat als normaal kan worden beschouwd en vraagt om maatregelen die er toe doen anders raakt Nederland in een toestand van verdovende tolerantie.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede

