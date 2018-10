’Overbevolking wordt niet aangepakt’

Veel maatregelen worden genomen: Nederland moet (als enige) van het gas af, de focus is gericht op zonnecollectoren en windmolens. Het is allemaal symptoombestrijding om de gevolgen van de opwarming te beperken. Maar de oorzaak - overbevolking - laat men liggen. Simpel, hoe meer mensen hoe groter de milieuvervuiling in de wereld. De VN berekenden een groei van 7,5 miljard nu naar 10 miljard mensen in 2055 . Dat lost men niet op met windmolens en een gasloos Nederland. De grootste groei zal waarschijnlijk in Afrika plaatsvinden en daar zijn de effecten van de opwarming (droogte en honger) het eerst merkbaar met als gevolg een Afrikaanse invasie naar Europa.

D. Dijkshoorn,

Krimpen aan de Lek