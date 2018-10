Rijkswaterstaat: plaats winterbanden

„Ik wist niet wat ik zag”, zegt Petra de Groot. „Ik kwam ’s nachts uit mijn werk en zag het winterbandenadvies. Het was toen 17 graden. Ik vraag me trouwens wel af of het nog winter wordt en wanneer ik mijn banden – die liggen opgeslagen in het ’bandenhotel’ van de garage – moet omwisselen.”

„Ik begrijp de commotie”, geeft woordvoerder Jaap Folkerts van Rijkswaterstaat toe. „Het mooie weer heeft ons ook overvallen en de mededelingen die wij met weggebruikers willen delen op dit soort borden worden al maanden vooraf ingepland.”

„Op momenten dat ze niet gebruikt worden voor aanduidingen van files en dergelijke gebruiken we ze voor campagnes en dit soort adviezen. Dat gaat automatisch”, legt Folkerts uit. „Maar nu het nog even mooi weer blijft, zullen we zien of we de software kunnen aanpassen om autorijders nog even niet met de winter te confronteren.”

Saillant is het advies ook omdat winterbanden met hogere temperaturen een langere remweg hebben. Al bij 15 graden doet een auto er bij 50 km/u ruim twaalf meter over voor hij stilstaat, maar met winterbanden doet hij daar drie meter langer over. Bij hogere snelheden en temperaturen wordt het verschil alleen maar groter en neemt de onveiligheid toe.