’Forensisch arts eerder inschakelen’

Dat stellen D66-Kamerlid Vera Bergkamp en CDA’er Evert-Jan Slootweg voor. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat naar alle waarschijnlijkheid. Deze kabinetsperiode moet er dik 2,2 miljoen euro voor worden vrijgemaakt.

Bijna alle GGD’s hebben forensische artsen in dienst, maar zij kunnen eigenlijk alleen aan het werk worden gezet door politie en justitie. In Amsterdam is dat laagdrempeliger gemaakt. Daar kunnen sinds kort ook hulpverleners, zoals huisartsen en jeugdwerkers, naar de GGD doorverwijzen als zij bijvoorbeeld verdachte blauwe plekken zien bij hun cliënten.

Bergkamp (D66) is enthousiast over de nieuwe werkwijze en wil dat het vanaf volgend jaar wordt uitgerold naar andere GGD’s in het land. „Het zou zonde zijn als alleen kwetsbare Amsterdammers recht hebben op laagdrempelig forensisch onderzoek bij de GGD.” Coalitiegenoot Slootweg is dat met haar eens. „Zo kunnen mogelijke misstanden veel eerder aan het licht komen.”