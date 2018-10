Vroeg uit veren voor vallende sterren

Komende nachten kunnen ook al meteoren van de meteorenzwerm Orioniden zichtbaar zijn. Maar het beste kijkmoment is aan het einde van de nacht naar maandag. Dan zijn circa 39 vallende sterren per uur te zien, als bewolking tenminste geen roet in het eten gooit, meldt Weeronline.

Vooral Brabanders en Limburgers kunnen hun wensenlijstjes tevoorschijn halen. In het noorden en westen van het land is de kans op vallende sterren minder groot.

Na ondergaan maan

Het maanlicht van de bijna volle maan is een flinke stoorzender. Rond 5.10 uur gaat de maan onder en is daarmee is het ideale kijkmoment aangebroken. Eerder kijken heeft dus niet veel zin.

Meteorensporen

De Orioniden zijn stukjes afval van de komeet Halley. Het zijn snelle meteoren (200.000 km/uur!) die regelmatig een nalichtend spoor laten zien.

Kijktips

Het beste kijkmoment is maandag tussen 5.00 en 6.30 uur

Kijk naar het zuiden, naar een punt tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel.

Check de weersverwachting op hoe groot de kans is op een heldere hemel.

Zoek een goede plek. Een open veld is bijvoorbeeld beter dan een verlichte tuin in de stad.

Laat je ogen een kwartier wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Laat je smartphone dus tijdens het wachten even links liggen.

Succes!