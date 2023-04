Ook bij lagere gasprijzen blijft het credo: ’Besparen, besparen, besparen’

Binnenkort komt het ministerie van Economische Zaken & Klimaat daarom weer met campagnes om het energieverbruik te beperken. Vorig jaar was er al de oproep om bijvoorbeeld de thermostaat op 19 graden te zetten en maximaal 5 minuten te douchen. „Je hoeft niet nóg zuiniger te zijn”, benadrukt Jetten, „nóg minder dan vijf minuten te douchen of de thermostaat nóg lager te zetten.”

Maar op andere gebieden is er volgens de D66-bewindsman wel winst te halen. „Op heel veel plekken is nog geen ledverlichting, daar kan je makkelijk tientallen euro’s per jaar op je energierekening mee besparen. En er zijn nieuwe adviezen over tochtplekken in je huis en hoe je die kan isoleren. Dat helpt allemaal om het gasverbruik naar beneden te krijgen.”

Zuinigjes

Afgelopen winter was besparen voor veel mensen hoognodig door de torenhoge energierekening, in totaal werd er zo’n 30 procent minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren. Nu de gasprijzen weer flink gedaald zijn, ligt dat misschien anders. Maar toch is zuinig zijn voor minister Jetten nog altijd belangrijk. De energieprijzen liggen namelijk ook na de daling nog hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En er komt nu ook echt geen Russisch gas ons land meer in. „Dat kan je deels vervangen met de import van LNG (vloeibaar gas, red.), maar zal je deels met besparingen moeten opvangen. Je wil dus ook bij een wat lagere prijs mensen motiveren om te blijven besparen.”

Intussen begint Jetten alvast met het vullen van de gasopslagen om de leveringszekerheid te garanderen. Vorig jaar gebeurde dat ook, maar wel tegen een hoge prijs omdat de halve wereld ineens zonder Russisch gas kwam te zitten. „In plaats van die enorme vulpiek van vorig jaar zomer, doen we het nu beter verspreid over het jaar”, zegt de minister. „We staan er nu ook beter voor dan vorig jaar rond deze tijd, omdat we veel vollere gasopslagen hebben door het warmere winterweer en lager verbruik.”

Grote vraag

Maar het risico blijft dat ook later dit jaar gas weer een schaars en duur product wordt, waarschuwt Jetten meteen. „Als de LNG-vraag vanuit Azië toeneemt, of we hebben volgend jaar echt een koude winter, kan er in Europa nog steeds sprake zijn van schaarste en krapte. We zijn echt nog niet uit de brand.”

Geld is volgens Jetten, ondanks het miljardengat in de begroting waar het kabinet zich binnenkort over buigt, geen probleem. „Ik heb vorig jaar gezegd dat we bereid zijn heel diep in de buidel te tasten. Ook voor dit jaar geldt: we zijn bereid daar fors voor te betalen. Zowel op consumentenbescherming als op het vullen van de gasopslagen, krijg ik van de minister van Financiën geen enkele belemmering. Leveringszekerheid is toch wel heel cruciaal.”