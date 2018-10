VVD: deeltijd-soldaten meer gaan waarderen

Ⓒ Ministerie van defensie

Den Haag - Defensie heeft hoge verwachtingen van reservisten. Zij maken de krijgsmacht flexibeler en brengen op afroep ervaring en kennis in die het leger zelf te weinig in huis heeft. Toch is het nog bepaald geen gespreid bedje waarin de deeltijd-soldaat bij defensie belandt. Dat moet veranderen, bepleit de VVD in een initiatiefnota.