May wijst langere overgangsperiode niet af

Als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar maart de EU verlaat is een transitietijd voorzien tot 31 december 2020, waarin de Europese regels blijven gelden voor de Britten. Verlenging ligt erg gevoelig bij Britse brexitaanhangers.

Voor de meeste lidstaten, waaronder Nederland, lijkt een langere overgangsperiode van een jaar aanvaardbaar. Die tijd kan dan worden gebruikt om een oplossing te vinden voor de douanecontroles tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Niemand wil daar een harde grens.

May denkt dat er tegen eind 2020 een uitgewerkt akkoord kan liggen over de relatie met de EU waarin ook het grensprobleem is opgelost. Dan is er geen noodzaak voor verlenging, aldus de premier. Zij zei dat op de EU-top in Brussel waar de overige leiders besloten meer tijd uit te trekken om een deal over de scheiding te bereiken.