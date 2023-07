Kopstuk in zaak Cookie Monster opgepakt: ’Grote slag in cybercrime’

Dat bevestigt de Rotterdamse politie aan De Telegraaf. De Nederlandse man is al op 18 juli in Barendrecht aangehouden, maar omdat hij na zijn arrestatie in volledige beperking zat, kon zijn aanhouding volgens de politie ’vanwege onderzoeksbelang’ niet eerder naar buiten worden gebracht. De man woonde in Brazilië. „Met de aanhouding van deze verdachte denken we een grote slag te hebben geslagen in dit onderzoek”, zegt Ruben van Well van het Cybercrimeteam Rotterdam.

Volgens politie en justitie in Rotterdam kocht de verdachte op Genesis Market op grote schaal gebruikersprofielen met daarin online fingerprints, waarmee hij rekeningen kon plunderen en op naam van slachtoffers artikelen kon bestellen. Hij zou een van de grootste afnemers zijn geweest op de inmiddels ontmantelde website.