Didi (32) over ouderverstoting: volgens mijn moeder was hij dood

"Mijn vader was uit beeld, maar wilde ons wel graag zien. Althans, dit heb ik later van hem begrepen. Hij woonde bij ons in de buurt, maar ik mocht niet naar hem toe. Mijn moeder zei dat hij agressief was en dat hij ons wilde vermoorden, en dat hij daarom in de gevangenis zat. Ik ben heel bang voor hem geworden door de verhalen van mijn moeder. Toen ik 8 was zei ze dat hij dood was.

Dossier van jeugdzorg

Mijn moeder heeft altijd het contact tussen mijn broer, zus en mij en mijn vader tegengewerkt. Maar eigenlijk wist ik dat hij niet dood was, want af en toe zagen we hem. Dan stond hij ons op te wachten. Maar ja; we waren bang voor hem door alle verhalen van mijn moeder. Ook zag ik hem weleens in het winkelcentrum, maar dan liep ik liever een blokje om.

In januari 2014 zocht mijn vader contact met mij omdat hij ernstig ziek was. Ik was verbaasd dat bij nog leefde, maar ook blij. We belden elke dag en hij stuurde een mail waardoor ik inzage kreeg in een dossier van jeugdzorg.

Leugens

Zo kwam ik erachter dat er veel leugens zijn verteld door mijn moeder. Ik ben toen heel boos op haar geworden. Inmiddels heeft mijn moeder zich van mij afgekeerd en heb ik meer contact met mijn vader dan met mijn moeder. Mijn broer en zus zitten in 'het andere kamp'. Ik heb dan ook helaas geen contact meer met ze.

Door de hele situatie kreeg ik last van depressies en heb ik een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hiervoor word ik behandeld. Ik heb echt een stuk van mijn jeugd gemist door mijn vader niet te zien. Ik lijk ook op hem en kom net zo rustig over. Ik denk ook dat dit mijn moeder heeft gestoord. Ze was namelijk altijd heel onaardig tegen mij.

Ouderverstoting

Een kind heeft zowel een vader als een moeder nodig. Ik neem dat mijn moeder heel erg kwalijk. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik zou het anders doen. Ik zou altijd contact houden met de vader en hem bij de opvoeding betrekken.

Met mijn moeder en mij komt het niet meer goed, denk ik. Als ik haar op straat tegenkom doet ze alsof ze mij niet kent. Sinds 2014 heb ik al geen contact met haar. Ouderverstoting en een vechtscheiding laten in een gezin veel sporen na. Ik heb er nog steeds heel veel last van, bijvoorbeeld in het aangaan van relaties. Door erover te bloggen hoop ik te kunnen laten zien wat de gevolgen zijn van ouderverstoting."