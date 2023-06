NASA doorbreekt taboe op ufo’s: ’Er is nog zoveel te ontdekken’

Zo’n 800 mysterieuze fenomenen werden de afgelopen decennia gemeld, bleek tijdens de eerste openbare vergadering met zestien ruimte-onderzoekers en een astronaut, maar slechts een paar procent daarvan is ’echt abnormaal’ of onverklaard gebleven. Een in 2022 opgericht panel van NASA buigt zich over die raadselachtige incidenten en stelt het uit de taboesfeer te willen trekken. Het evenement was live te volgen via sociale media. Er waren ook vragen uit het publiek toegestaan.

Volgens ruimtevaartexperts wijst het op een koerswijziging aangaande de aandacht voor ufo’s, of dus beter - wetenschappelijk gezegd - uap’s. Dat moet piloten of anderen die iets vreemds in de atmosfeer zien er eerder toe bewegen om een melding te maken. Het stigma zou nu nog te groot zijn uit angst voor gek te worden verklaard. Een gemiste kans, aldus het wetenschapsteam. „Zonder toegang tot een uitgebreide set gegevens is het bijna onmogelijk om waarnemingen te verifiëren of te verklaren.”

Topvrouw bij NASA Nicola Fox vroeg allereerst aandacht voor ruimte-onderzoekers die digitaal belaagd en geïntimideerd worden vanwege hun werk. „Dat staat de wetenschappelijke vooruitgang alleen maar in de weg en het ontmoedigt anderen om dit belangrijke onderwerp te bestuderen.”

Er komen nog meer live-bijeenkomsten. Het NASA-team kondigde aan eind juli een rapport uit te brengen over de concrete uitkomsten en bevindingen van verschillende mysterieuze meldingen. „We zullen niet onderschatten wat de natuurlijke wereld bevat, en we geloven dat er nog veel te ontdekken valt.”

Afgelopen jaar bracht het Pentagon nog een explosief rapport, inclusief beelden, naar buiten over 143 waarnemingen sinds 2004 van militaire piloten die moeilijk te verklaren zijn. En zo lang dat niet kan, wordt buitenaards leven niet uitgesloten.