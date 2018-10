’Onaangepast huis straks onverkoopbaar’

Men staat zelfs in de rij om een woning te kopen en groepsgewijze bezichtingen en overbiedingen zijn eerder regelmaat dan uitzonderingen. Maar dat alles heeft ook een keerzijde. We staan aan het begin van een allesomvattende energietransitie. Nederland moet massaal van het gas af. En dat gaat pijn doen in de portemonnee. Daar zijn vele duizenden euro’s mee gemoeid. Geld, dat heel veel huizenbezitters tegen die tijd niet beschikbaar zullen hebben. Het gaat dan nauwelijks meer lukken om hun huizen tegen die tijd verkopen om onder die kosten uit te komen. Iedereen koopt dan een duurzaam huis.

Jan Muijs, Tilburg