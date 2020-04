’Noord-Koreaanse Ivanka’ staat klaar

Kim Yo-jong is een van de belangrijkste kandidaten om haar broer Kim Jong-un (r) op te volgen, mocht de dictator komen te overlijden. Ⓒ EPA

Amsterdam - Zelfs zijn geboortejaar geldt als staatsgeheim dus mocht de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, over wiens gezondheid buiten Noord-Korea volop wordt gespeculeerd, komen te overlijden, dan weten we waarschijnlijk nog niet hoe oud hij is geworden.