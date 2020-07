’Jongeren met dood bedreigd na beledigend filmpje’

Het filmpje is vijf maanden geleden opgenomen in de trein, maar pas onlangs in opspraak gekomen, tot grote schrik van de bewuste groep jongeren. Volgens de Stentor stromen sinds een week de haatdragende reacties binnen. Van de doodsbedreigingen gaan de jongeren aangifte doen. De beelden worden samen met de namen van de jongeren, én de naam van hun werkgever, verspreid op sociale media.

Medewerkers niet ontslagen

Die werkgever is niet van plan zijn mensen te ontslaan, ondanks dat het „dom, heel dom, was wat ze deden.” Ook de naam van zijn bedrijf lijdt onder deze zaak, vertelt hij aan de Stentor: „Maar wat heeft mijn bedrijf daarmee te maken? Ik ga deze goede werknemers daar echt niet om ontslaan. Bij ons werken mensen die overal vandaan komen. Er is hier geen plaats voor racisme.”

Het lied dat door de jongeren werd gezongen is een carnavalskraker die op dat moment populair was in de kroeg. „We hadden niet door dat het kwetsend kon zijn”. De dame van Chinese afkomst die het tafereel vastlegde, denkt daar duidelijk anders over: „Bijzonder kwetsend. Ik kon het niet over mijn kant laten gaan en besloot te gaan filmen.”