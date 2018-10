’Uitleg ING voldoet niet’

De oorzaak kent hij inmiddels: de bank ging voor snelheid boven zorgvuldige klantcontrole. De signalen kwamen wel bij hen binnen maar ’er is gewerkt aan deeloplossingen, niet of dezelfde problemen zich in de hele organisatie voordeden’. Om het eens zo te zeggen: „En dat geleufde gij zelf, chief risk officer?’ Als een klant fraudeert met je banksysteem sluit je alleen die dus uit en ga je niet na af er een algemeen lek in de hele bankorganisatie zit? Een simpele uitleg die blijkbaar wordt geslikt door de vakkundige Tweede Kamerleden? Maar als CRO van de grootste bank van Nederland laat je hiermee zien hoe je bank echt in elkaar zit. En niet voor het eerst.

Wim Buts, Purmerend