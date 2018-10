Sagrada Familia krijgt na 130 jaar bouwen een bouwvergunning

De kerk betaalt voor de vergunning over de komende tien jaar verspreid 36 miljoen euro aan de gemeente. Dat geld gaat naar verbetering van het openbaar vervoer rond de basiliek, die is ontworpen door Antoni Gaudí (1852-1926). De eerste steen werd in 1882 gelegd. Volgens de jongste plannen moet de kerk in 2026 af zijn.

