’Tippelkiller’ Albert B. veroordeeld tot 18 jaar cel

Er is volgens rechtbank maar een conclusie; B. is de verantwoordelijk voor de dood van de twee vrouwen.

In een eerdere rechtszaak zei B. de volgens de rechtbank belastende woorden „misschien was mijn lichaam er wel, maar niet ik”. De rechtbank acht verklaring van B. dat iemand hem er in heeft geluisd onwaar. B. verklaarde eerder dat iemand wellicht een condoom met zijn sperma op een feestje had meegenomen en dat zijn dna op die manier op de lichamen van de vrouwen terecht moet zijn gekomen.

Ook de verklaring dat hij wel seks met de vrouwen heeft gehad, maar dat hij hen niet heeft omgebracht wordt door de rechtbank naar de prullenbak verwezen. „Het is niet waarschijnlijk dat er een andere dader is geweest”, aldus de rechter.

Volgens rechtbank was niet te bepalen of zijn psychische stoornis invloed heeft gehad op de delicten. De rechtbank gaat uit dat B. volledig toerekeningsvatbaar is. In de jaren negentig, ten tijde van de moorden, stond er voor dubbele moord een maximale straf van twintig jaar. Dat is soepeler dan nu het geval is. De rechtbank heeft in haar uitspraak wel rekening gehouden met de strafmaat uit de jaren negentig.

De rechtbank komt tot deze lagere gevangenisstraf dan de eis van twintig jaar, omdat B. al een hele tijd niet in aanraking is geweest met politie en justitie.

’Respectloos, bruut en wreed’

De 59-jarige B. zou in 1990 de 45-jarige dakloze Berendina Stijger hebben gedood en een jaar later de 22-jarige prostituee Francis Garcia-Hofland. „De vrouwen zijn op afschuwelijke wijze van het leven beroofd. Respectloos, bruut en wreed”, aldus de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De politie kwam B. begin vorig jaar op het spoor na een DNA-verwantschapsonderzoek. Zijn DNA kwam overeen met sperma dat bij de vrouwen was gevonden.

Beide moorden hadden veel overeenkomsten: de lichamen van de vrouwen werden buiten gevonden, ze waren deels bedekt, ze zijn met messteken in de hals om het leven gebracht en bij alle twee is een spermaspoor van B. gevonden.

B. is schizofreen en heeft psychotische stoornissen. In de rechtbank hield hij telkens warrige betogen, onder meer over pen en papier dat hij wilde hebben, en af en toe leek hij zelfs in slaap te vallen. Wel was hij consequent in zijn ontkenning, hij heeft naar eigen zeggen de moorden en verkrachtingen niet gepleegd.