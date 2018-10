Verbazing over anti-rookplannen overheid

Volgens Dennis, directeur van een transportbedrijf, is de kwestie tweeledig. Aan de ene kant zijn mensen onvoldoende in staat om gezonde keuzes te maken. Aan de andere kant moet de overheid zich niet zo bemoeien met het privéleven van mensen. Hij ziet liever dat de overheid wat doet aan de vervuilende fabrieken en afvalverbranders. „De rook die uit die schoorstenen komt is ook ongezond. We krijgen dus toch wel ongezonde lucht binnen.” Dennis is dan ook niet van plan om te stoppen met roken als de prijzen omhooggaan.

Tsjitske, verpleegkundige, spreekt van betutteling door de overheid en vindt dat de roker als paria wordt weggezet. „De afgelopen jaren waren erg moeilijk wegens privé-omstandigheden, een sigaret bracht dan rust.” Wel is ze van plan om te stoppen, al heeft dat niets te maken met de plannen van de overheid.

Tsjitske ziet dan ook liever dat de overheid meer doet om genotsmiddelen in het algemeen tegen te gaan, om de negatieve gevolgen daarvan, waaronder vetzucht, te verminderen. „Op de eerste hulp zien we veel mensen binnenkomen met extreem overgewicht en drugs- en alcoholproblemen. Daar zouden we veel meer tegen moeten doen.”

„Oh god, daar gaan we weer”, dacht Cynthia, die werkzaam is bij een aannemingsbedrijf, toen ze het nieuws over de duurdere pakjes vanochtend hoorde. Voor haar betekenen de verhoogde prijzen een extra stimulans om te stoppen, al denkt ze niet dat dat voor iedereen zo is. „Ik weet niet of de verhoogde prijzen er gelijk voor zorgen dat mensen massaal stoppen met roken, wel dat er meer geld in de staatskas terechtkomt.” Volgens Cynthia zou niet de overheid, maar de leidinggevenden van een project de keuze moeten maken of er gerookt mag worden of niet. „De overheid maakt het groter dan het is.”

Bekijk ook: Roker wordt paria

Bekijk ook: Baas kan stoppen met roken het beste belonen

Bekijk ook: Nieuwe plannen hebben ingrijpende gevolgen voor rokers én bedrijfsleven