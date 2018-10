Inwoners Genua mogen spullen halen na brugramp

In de havenstad bezweek in augustus een deel van de Morandi-brug, met 43 doden tot gevolg. Door de ramp moesten honderden inwoners hun woningen verlaten. Ieder huishouden heeft volgens ANSA nu vijftig dozen gekregen om bezittingen in te stoppen, al hadden veel mensen donderdag zelf koffers meegenomen. Ze krijgen twee uur de tijd om spullen bijeen te rapen.

Giusy Moretti, die de ontheemde bewoners vertegenwoordigt, uitte kritiek op de operatie. Inwoners zouden niet genoeg tijd krijgen om alles in te pakken. „En als ik straks weg ben, ben ik natuurlijk iets vergeten”, stelde Moretti. „Maar dit was de beste regeling die we konden krijgen en we kunnen ook nog terugkeren op andere momenten.”