Zorgen in Tweede Kamer om veiligheid bouw

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid in de bouw. Regeringspartij D66 wil bouwbedrijven in een hoorzitting ter verantwoording roepen. Oppositiepartij SP wil dat de sector onder verscherpt toezicht wordt geplaatst.