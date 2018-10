Premier Italië sust ruzie tussen Lega en M5S

De vicepremier en minister van Arbeid en Industrie, Luigi Di Maio, zei woensdagavond boos in een tv-programma dat er extra belastingmaatregelen zijn opgesteld waar hij niet in is gekend. Di Maio leidt de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) die een ongemakkelijke coalitie vormt met de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini die ook vicepremier is.

De twee zijn elkaar in de armen gevallen met een begroting die maandag is goedgekeurd door het kabinet en naar de Europese Commissie is gestuurd.