Campagne tegen nepnieuws rond verkiezingen

Dat kondigt minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan. Politieke kleur van een bericht speelt volgens de bewindsvrouw geen rol. „Het gaat niet om inhoud, maar om hoe je mensen handvatten geeft om te kijken of nieuws berust op feiten. Hoe kun je als gewone burger checken of iets klopt?”

Het probleem is momenteel dat het lastig is te herkennen wanneer het om nepnieuws gaat, denkt Ollongren. „Soms is het makkelijk te zien, soms is het veel moeilijker. We moeten niet naïef zijn, maar erkennen dat het mogelijk invloed heeft gehad.”

Bewustwordingscampagnes worden opgetuigd rond de Provinciale Staten- en Europese verkiezingen in 2019. Eind dit jaar informeert Ollongren de Tweede Kamer hoe de campagne er concreet uitziet.

Regeringspartijen CDA en D66 hadden gepleit voor een dergelijke campagne. ,,Het is niet bedoeld om te zeggen wat je wel of niet moet geloven”, verduidelijkte CDA-Kamerlid Van der Molen.

Coalitiepartner VVD kan leven met de campagne, maar hamert vooral op onderzoek naar de invloed van sociale media en zoekmachines op democratische processen. Daar hebben we nu eigenlijk geen flauw idee van, zei Kamerlid Middendorp. ,,Hoewel hele verkiezingscampagnes tegenwoordig online worden uitgevochten.” Ook onderzoek wordt uitgevoerd, belooft Ollongren.