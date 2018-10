’Gebruik waterstof voor CO2- reductie’

In Duitsland mengt men reeds 20% waterstofgas bij het aardgas, zonder enig probleem. We kunnen er zelfs snel mee gaan beginnen. De zware industrie en de bouwsector zal er ook zeer blij mee zijn. Velen zitten nu al op waterstofgas omdat het behalen van hoge temperaturen met electriciteit niet mogelijk is. Waterstof is ook, volgens de automobielindustrie, de oplossing voor het verkeer en vervoer op de weg. Opnieuw in Duitsland gaat men aanvullend 400 pompstations voor waterstof bouwen, wij tekenen voorlopig in voor 4 (vier) stuks. Minister Ollongren heeft geen pasklare oplossing, sprak zij in Utrecht tot ongeruste burgers en liet het bij: ’Het is een punt van aandacht’. Het lijkt me verstandig dat Ollongren zich eens in de materie gaat verdiepen. Waterstof is de meest flexibele oplossing om, al dan niet in combinatie met de brandstofcel, te komen tot het behalen van 0% CO2 uitstoot.

Ron van den Hurk,

Best