E-sigaret niet belasten

Ⓒ BAKKER, RONALD

Voor de rokers is de e-sigaret een gezondere en goedkopere vervanging voor het roken van een sigaret met tabak. Ook bezorg je de omgeving geen overlast met nare geuren en vieze rooklucht. Bijkomend voordeel is dat het roken hiervan slechts een paar euro per maand kost omdat er (nog) geen accijns op wordt geheven, betoogt J. Duppen.