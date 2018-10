Marcel Boekhoorn werd lachend rijk

Met partner Rebecca Cabau Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Een van de eerste vennootschappen van Hema-koper Marcel Boekhoorn (1959) heette Bowolar: Boekhoorn Wordt Lachend Rijk. En dat werd hij. Hij maakte zijn geld met de aan- en verkoop van Telfort en van bakkerij Bakker Bart. Hij houdt kantoor in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar hij een paar jaar geleden Chinese panda’s binnenhaalde. Volgens zakenblad Quote zou de zakenman inmiddels goed zijn voor ruim €1,3 miljard.