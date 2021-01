Vrijwillige sneltest voor studenten in Groningen

Binnenland

Moord op psychologe Els Slurink eerste zaak in nieuwe coldcase-strategie

Op bijna honderd locaties in de stad Groningen vraagt de politie vanaf maandag om tips in het onderzoek naar de dood van de 33-jarige Els Slurink, bijna 24 jaar geleden. Het communicatieoffensief is volgens de politie het eerste in de nieuwe landelijke aanpak van coldcases.