’Migratieoverschot tast verzorgingsstaat aan’

Er zijn teveel migranten uit veilige landen die hiernaartoe komen. En arbeidsmigranten plegen fraude waar niet tegen wordt opgetreden. Het is bij de politiek net een jojo-effect, eerst asielcentra’s sluiten en dan zijn er weer te weinig? Migranten profiteren volop van onze in jaren opgebouwde sociale voorzieningen. Er staat niets tegenover, terwijl wij als Nederlanders overal voor betalen: zorg, belastingen, pensioen, etc.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela