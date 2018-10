’Tv-pakket zelf bepalen’

Het basispakket biedt 60 zenders waarvan ik het overgrote deel niet eens het bekijken waard vind. Waarom, en dat is technisch al lang mogelijk, kan de klant niet aangeven welke kanalen hij wil zien en daar alleen dan voor betalen? Op deze manier kunnen we ook eindelijk helder krijgen hoeveel Nederlanders nog naar de NPO kijken. Misschien ziet de NPO dan in dat zij wel moet afslanken.

Renato David, Deventer