Halsema: agressie tegen homo’s is ook een cultureel probleem

VVD-fractievoorzitter Claire Martens had het onderwerp aangekaart in de gemeenteraad. Het terras van Prik is afgelopen week met een ’gelblaster’ (een soort luchtbuks) onder vuur genomen vanuit een voorbijrijdende auto. Een Israëlische gast raakte gewond aan zijn oog, mogelijk permanent. Het café in de Spuistraat is constant doelwit van agressie.

„Wederom een incident tegen een instituut in de stad, dat niet meer op zichzelf staat”, zei Martens. Ze vroeg of Halsema het met haar eens was dat we inmiddels kunnen spreken van een structureel probleem. Ook wil ze extra cameratoezicht bij Prik, omdat de beveiligingscamera die er is slecht zicht heeft op de openbare weg. Dat komt omdat het terras is afgeschermd met plantenbakken vanwege alle intimidatie naar de gasten.

„Het zijn in ieder geval te veel incidenten”, antwoordde Halsema. Volgens haar is er in de stad inderdaad sprake van een ’structureel’ probleem. „Ja, ik denk het wel. We proberen zoveel mogelijk preventief en repressief op te treden, maar het is moeilijk om te voorspellen waar incidenten zich zullen voordoen.”

„Het is een cultureel probleem in deze stad. Dat betekent dat iedereen verantwoordelijkheid draagt”, zei Halsema vervolgens. De burgemeester ziet de intolerantie naar de queergemeenschap als een maatschappelijk probleem dat in verschillende hoeken van de samenleving leeft. Dat kan een religieuze achtergrond hebben, maar komt volgens haar net goed bij het corps voor. Het moet wat haar betreft dan ook door de hele maatschappij aangepakt worden.

De politie wilde eerder deze week nog niet spreken van geweld dat gericht was tegen homo’s. Volgens Halsema is er ondanks het lopende onderzoek „op dit moment geen enkele veronderstelling dat het anders is.” Ze wil bovendien langs gaan bij Prik om te kijken welke maatregelen te nemen zijn tegen de intimidaties van medewerkers en gasten. Een mogelijkheid is dat de camera van het café anders afgesteld kan worden.

Afschrikken

Ook het gebruik van de ’gelblaster’ stipte de burgemeester aan. Het is een speelgoedpistool dat momenteel een hype is onder jongeren. Ze spelen ermee en filmen het voor sociale media zoals Tiktok. Halsema wil met de driehoek kijken „of dit fenomeen niet teruggefloten moet worden” door verkopers zoals Bol.com erop aan te spreken.

Gerson van Eck, eigenaar van Prik, vertelde dinsdag in de krant dat hij vrijwel dagelijks te maken heeft met scheldpartijen en intimidatie. Soms vanaf scooters, dan weer vanuit een taxi. Er werden eerder al blikjes en een ei naar zijn gasten gegooid. Hij schat in dat de daders vaak een Marokkaanse achtergrond hebben.

„Superfijn dat het serieus en zo snel opgepakt wordt en de burgemeester langs wil komen om te kijken naar verdere maatregelen”, zegt Van Eck in reactie op de uitspraken van Halsema. „Ik hoop dat er een politiecamera komt te staan en kentekens goed geregistreerd worden, zodat we misstanden sneller en beter kunnen melden. Dat kan afschrikken zodra de mensen die ons belagen doorhebben dat zij te achterhalen zijn.”