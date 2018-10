Tieners doden haan in Naarden door ermee te voetballen

De daders (in de leeftijd van 16 en 17 jaar) braken in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 september in en namen daarbij het dier mee. De haan zou in een zak zijn gestopt en als voetbal zijn ingezet op een veldje verderop.

Vrijwilligers van de kinderboerderij zeggen tegen NH Nieuws van slag te zijn: „Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Kinderboerderij de Pluimgraaf heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling. In gesprek met deze krant zegt een woordvoerder te hopen dat de media-aandacht zorgt dat de daders snel kunnen worden aangehouden.