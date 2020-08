Tien maanden voorwaardelijk voor tuinkabouterdieven

Het Openbaar Ministerie in Vlaams-Brabant had een jaar gevangenisstraf geëist tegen het drietal. De verdediging had voor enige mildheid voor „de gelegenheidsdieven” gepleit.

Het is onduidelijk wat de tuinkabouterdieven van plan waren met of wat er is gebeurd met de buit. Ze werden in de kraag gevat nadat een politiepatrouille de wagen had aangehouden die bij elke diefstal op beveiligingsbeelden opdook. In de kofferbak vond de politie sporen van aarde en bloemen, naast inbrekersmateriaal.