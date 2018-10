Britse minister niet bij ’Davos in the Desert’

De Britse minister van Handel Liam Fox gaat ook niet naar de internationale conferentie over investeringen in Riyad naar aanleiding van de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Ⓒ REUTERS

LONDEN - De Britse minister van Handel Liam Fox gaat ook niet naar de internationale conferentie over investeringen in Riyad naar aanleiding van de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Het evenement wordt ook ’Davos in the Desert’ genoemd in een verwijzing naar het grote internationale forum in het Zwitserse Davos.