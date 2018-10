Stomdronken trucker die automobilist op A1 doodreed voortvluchtig

De chauffeur kon niet meer op zijn benen staan, rook naar alcohol en was niet in staat om te blazen voor een alcoholcontrole | foto ter illustratie Ⓒ ANP

ALMELO - De vrachtwagenchauffeur uit Letland die vorig jaar op de A1 betrokken was bij de dood van een automobilist uit Polen, is voortvluchtig. De verdachte verscheen donderdagmiddag niet bij de rechtszitting en er is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend.