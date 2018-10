Geen vervolging leden woongroep na dood vrouw

De vrouw overleed in juni 2017. Zij bleek ernstig te zijn vermagerd. De woongroep hanteerde volgens het OM „uitzonderlijke gewoontes met betrekking tot voeding.” Die gewoontes zouden onder meer voortkomen uit de overtuiging dat zonlicht genoeg is om op te overleven.

Justitie en politie vermoedden dat de huisgenoten – twee vrouwen en een man – waren tekortgeschoten in hun zorgplicht of mogelijk dwang hadden uitgeoefend voor wat betreft het voedingspatroon van de vrouw. Daarvoor is het bewijs niet gevonden, aldus het OM. Het drietal werd destijds opgepakt en een dag later, na verhoor, weer vrijgelaten.