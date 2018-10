Poetin: IS heeft 700 gijzelaars in Syrië

Sprekend in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee zei Poetin dat onder de gijzelaars verschillende Amerikaanse en Europese staatsburgers zijn. Hij voegde eraan toe dat Islamitische Staat zijn controle op het grondgebied van de door de VS gesteunde strijdkrachten heeft uitgebreid.

Poetin zei niet wat de eisen van de militanten zijn. „Ze hebben ultimatums uitgegeven, specifieke eisen gesteld en gewaarschuwd dat als deze ultimatums niet worden gehaald, ze elke dag tien mensen zullen executeren.” Eergisteren hebben ze tien mensen geëxecuteerd, vertelde Poetin op een discussieforum in Sotsji.

Het Russische persbureau TASS meldde dat IS-militanten de gijzelaars op 13 oktober hebben gekidnapt. Dat gebeurde in de provincie Deir-al-Zor in Syrië na een vluchtelingenkamp te hebben aangevallen in een gebied dat door Amerikaanse strijdkrachten werd gecontroleerd.