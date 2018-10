EU voert strijd tegen mensensmokkel op

Ook zou een speciale taskforce moeten worden opgericht voor het Europese Migranten Smokkel Centrum, dat bij Europol is ondergebracht. De maatregel is onderdeel van het Europese beleid om het verdienmodel van smokkelaars kapot te krijgen.

De bestrijding van mensensmokkel moet worden opgevoerd, onder meer door intensievere samenwerking met niet-EU-landen op het gebied van onderzoek, aanhoudingen en vervolging van smokkelaars en mensenhandelaars, stellen de EU-leiders in hun conclusies. Volgens hen is het aantal migranten dat „illegaal” naar Europa komt in drie jaar met 95 procent teruggebracht.

Verdeeldheid

Over de spreiding van migranten die Europa wel bereiken, zijn de lidstaten nog altijd verdeeld. Tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk kreeg de opdracht de hervorming van het asielbeleid zo snel mogelijk tot een goed eind te brengen.

„Een taai onderwerp, we zijn ook niet veel verder gekomen eerlijk gezegd”, zei premier Rutte. „Er waren sommigen die dachten dat een compromis zou kunnen zijn dat sommige landen betalen voor het feit dat andere landen opvangen. Ik heb duidelijk gemaakt dat dat voor Nederland niet gaat vliegen.” Dat geldt volgens de premier ook voor veel andere lidstaten. „Dat is onmogelijk, we moeten bereiken dat iedereen solidariteit laat zien en bereid is vluchtelingen op te vangen.”