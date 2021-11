Broekers noemt terugdringen migranten door Kroatië onacceptabel

Broekers vindt het belangrijk dat de Kroatische minister van Binnenlandse Zaken dit gedrag ook afkeurt en zich daarover ook duidelijk uitspreekt. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die verantwoordelijk is voor asielbeleid, vindt het geweld dat Kroatische agenten bij de grens met Bosnië gebruiken tegen migranten „onacceptabel.” Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op bevindingen van Lighthouse Reports over de zogenoemde „pushbacks.” Asielzoekers werden geslagen en teruggedreven, zo was begin oktober te zien op beelden van het journalistieke platform.