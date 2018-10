’Onderzoek naar verdere problemen Stint’

Jurist Werner van Bentem is woest dat het onderzoek nog maanden zal duren. Hij eiste namens Het Kinderstraatje dat het bedrijf de Stint weer mag gebruiken. ,,Ik vind het onaanvaardbaar. We zijn alweer bijna een maand na het ongeluk verder. Ik krijg het idee dat de maximale onderzoekscapaciteit niet aangewend wordt. In de tussentijd loopt mijn cliënt regelmatig een uur met de kinderen over straat, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.”

De Stint werd begin oktober door minister Cora van Nieuwenhuizen voorlopig van de weg verbannen, omdat hij mogelijk onveilig was. Die risico’s kwamen aan het licht na een verkennend onderzoek, dat werd gedaan naar aanleiding van het fatale ongeluk op een spoorwegovergang in Oss. Vier kinderen kwamen om het leven toen een vermoedelijk op hol geslagen Stint werd geschept door een trein.

Gashendel

Donderdag bleek dat de minister geen enkel risico heeft willen nemen toen ze besloot de Stint voorlopig in de ban te doen. Het ministerie acht een theoretische kans voldoende. Er moet namelijk iets mis zijn met de gashendel of een stroomdraad en tegelijk moet een zogenoemde microswitch het hebben begeven. Alleen het falen van de stroomdraad is bijvoorbeeld nooit voorgekomen, zei Stint-directeur Edwin Renzen eerder al tegen deze krant.

Opvallend is dat het ministerie toegaf dat er bij de toelating op de weg door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in 2011 vooral op het zicht is getest en dat de handrem bijvoorbeeld niet uit elkaar is gehaald.

’Meer problemen’

Tijdens de zitting in Utrecht voerde het ministerie aan dat er meer problemen zijn met de Stint, maar dat onderzocht moet worden of die gevaar opleveren. Dat is TNO aan het doen en dat onderzoek duurt tot rond de jaarwisseling. Dat betekent dat als de rechter niet op 1 november de Stint weer op de weg toelaat, de elektrische bolderkar in 2018 niet meer op de Nederlandse wegen zal verschijnen.

Directeur Michelle van Zundert van Het Kinderstraatje wil het liefst vandaag weer de weg op met haar Stint. Ze heeft geen rijbewijs en vervangend vervoer huren kost veel geld. ,,Ze rijdt 8000 kilometer per jaar met de Stint’’, betoogde Van Bentem hoe duur dat grapje zou zijn.

Eigendomsrecht

Tijdens de zitting wierp het ministerie nog tegen dat het de vraag is of de problemen van Het Kinderstraatje representatief zijn voor alle kinderdagverblijven. Maar daar gaat Van Bentem niet in mee. ,,Het gaat om het principe van eigendomsrecht. Ons is gewoon een Stint ontnomen.”

Wat hem betreft is het besluit om de kar van de weg te verbannen daarom niet juist. ,,Ik vind het ongeluk in Oss verschrikkelijk. Maar uiteindelijk kan met elk voertuig een ongeluk gebeuren. Als een Mercedes-busje spontaan in brand vliegt, moeten dan alle busjes uit die serie van de weg? De combinatie van factoren steekt niet uit boven het normale risico van het gebruiken op de weg.’’

Bekijk ook: Kinderdagverblijf wil weer met Stint rijden