Verslaafd aan onze zakdictator: ’Liever geen seks dan geen smartphone’

Amsterdam - Zeker tachtig procent van de smartphone-bezitters is verslaafd aan dat kleine wonderkastje, zo wijzen internationale onderzoeken uit. Marlous de Haan verdiepte zich in de gevolgen daarvan op fysiek, psychisch en sociaal vlak en dat resulteerde in een naslagwerk, ’Smartphone etiquette’. Wake-upcall voor de telefoonjunk!