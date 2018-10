Veroordeling voor doden garagehouder in 1997

De rechtbank had een medeverdachte in 1998 zes jaar cel opgelegd. K. en deze man deden zich voor als potentiële kopers van een auto en maakten samen met de garagehouder een proefrit. De beide verdachten wilden de garagehouder de auto afhandig maken en eisten dat hij zou uitstappen. Toen de man dit weigerde, nam K. vanaf de achterbank het voor hem zittende slachtoffer bijna drie kwartier lang in een wurggreep, met fataal gevolg. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in de auto in Schagen.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tien jaar cel geëist. Het hof strafte iets lager omdat de zaak in hoger beroep te lang heeft gesleept.