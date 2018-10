Uitslag Stelling: Wat krijgen niet-rokers?

De overheid zet zwaar in op het indammen van het tabaksgebruik door de verkoop in supermarkten aan banden te leggen en sigaretten duurder te maken. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht is gebleken dat het beter is stoppen met roken met geld te belonen, dan de roker te straffen.

De meeste respondenten geloven dat stoppen met roken echt een kwestie is van wilskracht. Veel stoppers onder de stemmers getuigen dat ze het echt op eigen kracht hebben gedaan. „Ik weet dat het moeilijk is, maar als je echt wilt dan kun je het.” Een tegenstander van belonen: „Wat is de volgende stap? Belonen als je geen vet en zoetigheid meer naar binnen propt? Als je geen ruggengraat hebt om zelf te stoppen, dan lukt het nergens mee. Ook niet met geld.”

Een andere manier dan belonen of straffen is natuurlijk het roken onmogelijk maken. Bedrijven als ABN Amro willen het roken binnen het bedrijf uitbannen. Rookruimtes verdwijnen en ook in de omgeving van de kantoren mag niet meer worden gerookt. Dat vindt een meerderheid van de stemmers een goed idee. „Met het weghalen van rookruimtes straf je juist de niet-rokers. Mensen kunnen het niet laten, en gaan het stiekem doen op het toilet en verder overal waar het niet mag. Daar hebben niet-rokers veel meer last van.”

Toch denkt maar een kwart dat het roken in de ban doen echt helpt stoppen. Iemand merkt op: „Je gaat je als roker een paria voelen, als het stiekem in een hoekje moet of weggedoken achter een schotje. Dat het niet overal meer mag heeft mij wel geholpen om te stoppen.”

In de gemeente Groningen is het roken op plekken in de buitenlucht al verboden. De meerderheid denkt dat dit in andere steden navolging gaat krijgen. Respondenten geven wel aan dit overdreven te vinden. „Straks ben je nog een crimineel als je waar dan ook alleen maar een sigaret opsteekt.”

De overheid zet zwaar in op het bestraffen van rokers. Zo zijn er plannen om het pakje sigaretten steeds duurder te maken. Toch denkt maar een derde van de stemmers dat rokers dan gaan ophouden met hun gewoonte. „Als het roken duurder wordt, dan gaan rokers wel op iets anders bezuinigen om het toch maar te kunnen blijven doen.”

Een ander plan is de verkoop van tabak in supermarkten aan banden te leggen. De meesten vinden dit een goed idee. Aldi en Lidl zijn hier al mee gestopt. Twee derde vindt dit een sympathiek gebaar. Albert Heijn en Dirk van den Broek zijn van mening dat roken ieders verantwoordelijkheid is. Daar zijn de meeste stemmers het mee eens.

Met de verkoop van tabak is zo’n 20 miljard euro gemoeid. De belangen zijn daarom groot. Bijna 40 procent betwijfelt dan ook of het staatssecretaris Blokhuis lukt zijn vergaande plannen door te zetten.

Doel van de plannen is dat in 2040 geen kind meer een sigaret aanraakt of ziet. Een mooi streven, vindt deze respondent: „Als kinderen niemand meer zien roken zullen ze er ook niet aan beginnen. Dus weg met die zooi.”