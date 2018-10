Minister Blok: Khashoggi vermoord

De VVD-bewindsman heeft donderdag zijn Saoedische collega gebeld om hem te vertellen waarom Nederland afziet van deelname van minister Hoekstra (Financiën) aan het Future Investment Initiative, volgend weekend in Riyad. Zijn Saoedische ambtgenoot reageerde er volgens Blok ’zakelijk’ op

Officieel staat het kabinet nog steeds op het standpunt dat Riyad opheldering moet geven over de verdwijning van Khashoggi. „Zolang die helderheid er nog niet is, moeten we als Nederland duidelijk zijn en zeggen: we gaan niet.” Blok spreekt onomwonden over ’moord’. „Berichten over moord zijn altijd alarmerend, maar helemaal als het gaat om moord op een journalist.

Van Khashoggi werd niets meer vernomen sinds hij het Saoedische consulaat in Istanboel binnenstapte voor het regelen van papierwerk. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij in het consulaat is gemarteld en vermoord. Onder het oog van de consul zou de journalist in stukken zijn gezaagd en in kisten zijn afgevoerd.