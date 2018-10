Poetin: relatie met Saoedi-Arabië niet herzien

Turkije zegt dat Jamal Khashoggi, een columnist van de Washington Post die kritiek had op kroonprins Mohammed bin Salman, op 2 oktober door Saoedische agenten is vermoord. Dat gebeurde volgens Ankara in de diplomatieke missie van Riyad in Istanbul waar zijn lichaam in stukken is gehakt. Saudi-Arabië ontkent de aantijging.

Poetin zei op een discussieforum in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee dat Moskou niet echt weet wat er in deze zaak is gebeurd, dat het jammer is dat de journalist vermist wordt en dat Rusland op meer details zal wachten.