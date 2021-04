D66-Kamerlid Smeets gaf tieners het gevoel: je kón geen nee zeggen

DEN HAAG - Hij was de hele woensdagochtend online op WhatsApp, maar liet berichten onbeantwoord – en inkomende gesprekken drukte hij weg. Natuurlijk wist het kersverse Tweede Kamerlid Sidney Smeets van D66 dat journalisten hem probeerden te bereiken, nadat mannen zich op sociale media hadden beklaagd over seksueel intimiderend gedrag. Een aantal van hen claimt op dat moment minderjarig te zijn geweest. Het was wachten op een verklaring van zijn partij. Die kwam er, woensdagmiddag, net na het middaguur.