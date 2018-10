Minister: nieuwe MER Lelystad niet nodig

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) viel te verwachten dat er verschil zou zitten tussen berekende geluidshinder en gemeten geluidshinder. Het verschil is niet ongebruikelijk hoog, meldt ze aan de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport, nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) viel te verwachten dat er verschil zou zitten tussen berekende geluidshinder en gemeten geluidshinder. Het verschil is niet ongebruikelijk hoog, meldt ze aan de Tweede Kamer.