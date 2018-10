’I AMSTERDAM’ straks ’I AM DAMSTER’?

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra stuurde een heus verhuisverzoek naar Amsterdam. „Een mooie kans. We willen de letters graag overnemen. We vinden vast een goede plek ervoor bij het oude centrum, samen met burgers die erbij betrokken worden.” Er hoeft geen letter bijgemaakt, dus duur en spilzuchtig pakt het vrolijke idee vast niet uit. Uiteraard moet het niet uit de hand lopen. Groningen promoot zichzelf zelfs met rust en ruimte: „Het is heel anders dan de Randstad. Er hoeft geen pretpark bij of zoiets. Het draait om de stad.”

Vorige week was de burgemeester te gast in ’De Wereld Draait Door’. Hiemstra: „Dat heeft direct tot meer toeristen geleid.” Burgemeester Halsema is evenals stedenhoppers van harte welkom. „Het is zeker serieus”, benadrukt Hiemstra. „We zien, naast de knipoog van deze letters uit het nieuws, dat de grote steden problemen hebben met toeristendrukte. De regio kan een rol spelen bij spreiding.”

’Damster’ Paul Roelofs (60) woont in hartje stad. Zelfs in één van de unieke panden met een hangende keuken. Dat Rijksmonument uit 1600 krijgt juist een nieuw verfje. „Het gaat hier nu altijd al wel door met toeristen. Er kan best nog wel wat bij hoor”, zegt hij aan de waterkant. „Ik haal toeristen zelfs binnen voor een kijkje! Ze genieten er van. Veel kennen Groningen niet.” Een stadgenote gunt iedereen waar zij zo van houdt: „Ik woon hier vijftig jaar. In de zomer is het drukker, veel Duitsers nu toch al, maar te doen. Laat de mensen van verder weg ook maar eens genieten van de jachthaven en de pracht hier.”

Trots

De dag na de nieuwe aandacht kwam al een vrouw aan de balie die prompt in de trein stapte, weet men bij de VVV. Daar heerst trots op historie en eveneens op de hedendaagse stad. „Ja, natuurlijk moeten de letters hier komen. Dan is Amsterdam er vanaf”, zegt Agnes Pathuis (69) van de VVV enthousiast. „Maar het is echt serieus. Appingedam is veel kleiner, maar evenals Amsterdam een historische stad. Je kunt ook hier met de boot op pad, genieten van een arrangement. Ook de streek is prachtig, met prachtige ’borgen’. Dat zijn Groningse landgoederen. Vergeet de natuur niet, met de zeehonden. Er is veel in Groningen wat waardevol is. Denk aan de muziek van Ede Staal.” Die legendarische troubadour staat wel bekend als de noordelijke Jacques Brel.

Er is zeker meer te zien dan de karakteristieke hangende keukens. „Kijk maar in onze Groninger Zilverkamer. Wat hier staat aan zilverwerk gaat eeuwen terug”, toont gids Siebo Verhagen een ongekende zilverschat. „Er komen veel Duitsers. Na de nieuwe mediabelangstelling is het bovendien direct drukker!” Tot dusverre lijken er geen problemen met meer toeristen. Het zijn allesbehalve lastpakken of drinkebroers: „Er komen geïnteresseerde mensen, die houden van geschiedenis. En als er twee bussen tegelijk komen, maken we afspraken wie links of rechtsaf gaat met de groepen.”