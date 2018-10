Hoge Amerikaanse generaal overleeft aanslag

Generaal Miller was volgens de Taliban het doelwit. Ⓒ Hollandse Hoogte

KANDAHAR - Een topgeneraal uit de VS heeft een aanslag in Afghanistan overleefd. Scott Miller was volgens de Taliban het doelwit van de aanslag, maar bleef ongedeerd. De schutter, een beveiliger van drie Afghaanse veiligheidschefs, wist hen wel om het leven te brengen.