Chiel (16) doodgereden door Facetimende onervaren bestuurder

Eerder bleek al uit onderzoek dat de verdachte ter plaatse met zijn voertuig tussen de 84 en 93 km/u moet hebben gereden, waar maximaal 50 km/u toegestaan is. Het fietsende slachtoffer stak via een zebrapad de weg over. „Ik had voorrang, maar ik reed veel te hard en ik heb hem niet gezien”, vertelde de beginnend bestuurder Ari A. vandaag.

De verdachte zelf ziet in dat hij enorm in de fout is gegaan en betuigde hierover veel spijt te hebben. „Wat voor straf het ook is, een ergere straf dan voor de ouders kan het niet zijn”, zei hij tegen de rechters over hun verwachte oordeel. „Het doet me heel veel pijn. Het is voor mij ook levenslange pijn.”

De verdediging stelt dat A. handsfree belde én beide handen aan het stuur had. Het OM wil niettemin dat de verdachte zes maanden celstraf opgelegd krijgt en zijn rijbewijs twee jaar lang moet inleveren.

FaceTime

De zaaksofficier wees erop dat A. niet alleen onvoldoende rij-ervaring had, maar ook nog tijdens het dodelijk voorval al hard scheurend via zijn telefoon in verbinding stond met z’n - intussen – voormalige vriendin. „Was dat Facetimen dan toch zó afleidend?”, vroeg hij zich af.

Opmerkelijk genoeg heeft de Almeloër zijn rijbewijs mogen houden na het fatale ongeval en werd hij nimmer in voorarrest gezet.

Vreselijke beelden via social media

Bijzonder cru is wel dat direct na het verkeersongeval foto’s en video’s met daarop het dodelijk slachtoffer werden verspreid via social media, iets dat tot veel maatschappelijke ophef leidde. „Ongehoord schokkend”, omschreef de officier van justitie deze ’sensatiedrift’ en schending van privacy. „Stel je eens voor dat een familielid daar ligt en dat beelden ervan daarna op internet worden gezet. Denk eens wat verder dan de lens van je camera.”

Op donderdag 1 november volgt er een uitspraak.

