Schutter Rotterdam had doelwit al uren in de gaten

De politie heeft daarvoor aanwijzingen en getuigenverklaringen. Zo zou de forse donkere man uren eerder voor de mislukte liquidatie ook al in de buurt van de Willem Ruyslaan, de Oudedijk en de Lusthofstraat zijn gesignaleerd. De recherche is dan ook op zoek naar beelden van voor, tijdens en kort na de schietpartij.

Het slachtoffer dat rond 11 uur onder vuur werd genomen in zijn zilvergrijze Volkswagen Polo op de kruising van de Willem Ruyslaan en de Oudedijk, woont daar in de buurt. De bijrijder van C. raakte wonder boven wonder niet gewond. De in Hong Kong geboren Rotterdammer ligt nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

De recherche gaat uit van een afrekening in het criminele circuit. C. is geen onbekende van de politie en staat binnen de Chinese gemeenschap bekend ’als een gevaarlijke man die verkeerde dingen doet’. Naar de schutter wordt nog met man en macht gezocht. Hij is ongeveer 1.75/1.85 meter lang en zou wellicht een baardje hebben. Hij droeg donkere kleding en een zwarte helm, waaronder hij mogelijk een donker petje droeg. Hij reed op een zwarte scooter van het merk Gilera Runner, vermoedelijk zonder bromfietsplaatje. De scooter heeft van origine een rode kleur maar is in zwart overgespoten.

Vermoedelijk gewond

Het is volgens de politie goed mogelijk dat de man mank liep. Dat zou zijn gebeurd in het verlengde van de Oudedijk, op de ’s-Gravenweg, waar hij een aanrijding kreeg. Hij raakte daardoor vermoedelijk gewond. De recherche vermoedt dat hij daarna in de richting van de Kralingse Zoom is gelopen. Er wordt niet uitgesloten dat hij vervolgens daar op de metro is gestapt. Ondanks een massale en langdurige zoektocht ontbreekt elk spoor van hem. De politie heeft nu foto’s vrijgegeven van de helm en de scooter van de schutter in de hoop dat iemand die herkent.