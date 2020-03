Amerikaanse studenten besmet na ’spring break’

De ’University of Tampa’ laat op Facebook weten wat zes studenten positief zijn getest op COVID-19. Een student heeft naar het buitenland gereisd, maar vijf andere studenten zijn samen met andere studenten van de ’UT’ op spring break gegaan aan het strand. Eén van hem is niet teruggegaan naar de campus, maar vier anderen wel. Alle zes hoefden niet naar het ziekenhuis en zitten in zelfisolatie. Er wordt gezocht naar iedereen die contact heeft gehad met de studenten.

Ook de ’University of Florida’ in Gainesville is getroffen door het virus nadat studenten terugkwamen van een feestvakantie in de ’spring break’. Het totale aantal staat daar inmiddels op 14, meldt de universiteit op de website, en neemt elke dag toe. Onduidelijk is hoe de studenten en medewerkers er aan toe zijn.

Studenten op straat in Miami in gesprek met agenten. Ⓒ AP

Gewaarschuwd man

Vorige week was het ’spring break’ in de Verenigde Staten, en traditioneel wordt er dan door veel studenten gefeest. Ondanks het advies van overheidsdienst CDC om grote bijeenkomsten te vermijden, zaten stranden, bars en discotheken in het zuiden van de VS vol met studenten. Gevreesd werd toen dat het coronavirus daar massaal door zou verspreiden. En nu melden dus meerdere universiteiten in Florida besmettingen.